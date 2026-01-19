株式会社ＴＨＥＰＡＳＳＩＯＮは１９日、渋谷モディ（エシカルエキスポ２０２６ＴＯＫＹＯ内）にて、「若者万博」を開催することを発表した。日程は、２月４日の午前１１時から午後７時半。関西・大阪万博のクラゲ館で実際に出展された体験型ワークショップ「日本文化班による水引作り体験」や、「多様性異文化理解班による世界一周すごろく」などが楽しめる。主催するのは、万博ロスから始まった、若者が集まり活動する