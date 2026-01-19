＆ＴＥＡＭのＨＡＲＵＡ、ＹＵＭＡが１９日、都内で期間限定ポップアップイベント「ディオールアディクトキャンディショップ」（２２〜２５日、東京・６１４２）のオープニングプレビューに出席した。２人はシックなスーツ姿で登壇。ＹＵＭＡは今年の目標を聞かれると「２０２５年は作曲やクリエイティブに挑戦した年だったので、今年はそれを披露する機会があれば」と意欲を語った。ＨＡＲＵＡは、イベントのコンセプ