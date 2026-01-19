この週末「イット！」が取材したのは、家計の強い味方となる取り放題イベント。茨城・行方市で行われた日本一のやきいもまつりでは、大学いもの詰め放題が行われていました。会場内にできた、ひときわ長い行列。袋を手にした子供たちは何やら上空を見上げていますが、これは一体？宙を舞うのは、さつまいものスイーツ。この豆まきならぬ“いもスイーツまき”は子供たち限定の無料イベントです。投げられたスイーツに群がる子供たち