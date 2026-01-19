楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使し巨人に入団した則本昂大投手（35）が19日、都内で入団会見に臨んだ。3年総額13億円（推定）の大型契約で、背番号は「43」に決定している。23年まで先発一筋で24年から守護神に転向し、ここまで通算120勝、48セーブと実績十分の右腕。オファーを受けた際の巨人からの熱意について「11年間先発をやり2年間リリーフとして戦った経験、また自分のプレースタイルを凄く評価していた