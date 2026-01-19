「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）落語家のヨネスケこと、桂米助（７７）が東の砂かぶり席で妻・陽子さんと並んで観戦した。ふたりは２４年に結婚したが、陽子さんが２０歳年下であったこともあり、テレビ出演するなど話題に。並んで観戦する姿にＳＮＳでも注目を集め、「ヨネスケさんいたｗ」、「テレビにでかく顔が映るねー」、「眼光半端ねぇ」、「ヨネスケさん夫妻が来てる」などの声が上がった。また、