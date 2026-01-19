紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベスコス2025】紗栄子の本当に良かったアイテム【部門別】』の動画を投稿。2025年のベストコスメを紹介する動画を公開！様々な美容アイテムを紹介してくれました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■リップ動画内に登場したのはこちら！GUCCI/ルージュ ア レーヴル リキッド マット リップカラー 308ルーシー ダーク オレンジ 税込6,600円（