イングランド代表MFエベレチ・エゼは今シーズンよりクリスタル・パレスからアーセナルへ移籍したが、ここ最近は出番を減らしており、注目が集まっている。ミケル・アルテタのチームで10番を背負うエゼはスムーズにチームにフィットし、加入してすぐに安定した出場時間を確保。さらにプレミアリーグ第12節のトッテナム戦ではハットトリックの活躍を見せるなど、チームの攻撃を牽引する1人として躍動していた。しかし、昨年11月末に