日本航空（JAL）グループは、低気圧に伴う降雪の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月19日午後6時現在、特別対応を実施するのは、20日に札幌/丘珠・奥尻、10日午後に札幌/千歳を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きできる。