バルセロナでプレイするオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングはラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ戦の後、主審への怒りをぶちまけた。米『ESPN』が報じている。バルセロナはこの試合で合計23本ものシュートを放ったが、最終的にソシエダに1-2で敗戦。リーグ戦10試合ぶりの黒星となってしまった。そんなこの試合の後インタビューに応じたデ・ヨングは「今日は勝つに値したと思う。多くのチャンスがあったが、それを決めなければ