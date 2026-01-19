女優の八木莉可子が１９日、都内で期間限定ポップアップイベント「ディオールアディクトキャンディショップ」（２２〜２５日、東京・６１４２）のオープニングプレビューに出席した。八木はこの日のメイクのポイントを「リップの艶感を目立つように仕上げました」と説明。イベントのコンセプトにちなみ、夢中になっていることについて聞かれ、「歴史物に夢中。大河ドラマを見たり、歴史小説を読んだりしています。年末年