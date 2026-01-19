Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が１９日、都内で期間限定ポップアップイベント「ディオールアディクトキャンディショップ」（２２〜２５日、東京・６１４２）のオープニングプレビューに出席した。永瀬は、ジーパンに青シャツ姿で登壇。今年挑戦したいことについて「より深くという意味では美容。そこまで精通していないけど、今年はより深く追求できたら。外見も内面も美しくなれるような一年にしたい」と力を込めた。