試合中に首を負傷し一時動けなくなった“邪道”大仁田厚（６８）が１９日、スポーツ報知の電話取材に応じ都内の病院で負傷箇所を「ブロック注射」で痛み止めの処置を施したことを明かした。大仁田は「おかげざまでブロック注射で痛みはなくなりました。明日、また病院へ行ってレントゲンとかの精密検査を受けます」と明かしていた。大仁田は、１８日に広島産業会館で開催された「広島プロレスフェスティバル」でのインイベン