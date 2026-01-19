◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）東前頭４枚目・大栄翔（追手風）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）を突き出して、３勝目を挙げた。「手も足も出て、攻めることができて良かった」と振り返った。８日目には２２年春場所・照ノ富士戦以来となる久しぶりの金星を挙げた。長らく三役を務め、けがで番付を落としていたが、「横綱に勝てたことは自信になった。また頑張ろうという気持ちになった」と、再び上位