◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１９日、後楽園ホール）新日本プロレスは１９日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取したウルフアロンが第３試合でマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラードと組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎