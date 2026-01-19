共産党熊本県委員会は、次の衆議院議員選挙の小選挙区2区と4区に新人を擁立すると発表しました。 【写真を見る】【衆議院選挙】熊本では共産党が2選挙区で新人候補を擁立へ＜全選挙区の立候補表明者一覧＞ 共産党県委員会が、次の衆院選で公認候補として擁立するのは、熊本2区が元熊本市議の益田牧子（ますだ・まきこ）氏（75）、熊本4区が保育士の本村久美子（もとむら・くみこ）氏（68）の、いずれも新人です。 益田氏は物