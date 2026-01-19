片野坂新監督の「必需品」 サッカー、ロアッソ熊本が「特別シーズン」の開幕に向けて動き出しています。 【写真を見る】8年前の大分時代「声を出し過ぎた…」インタがSNSで拡散→『浅田飴』がスポンサーに 今も「必需品です」 ロアッソ熊本・片野坂新監督 Jリーグのシーズン移行による空白期間、2月8日に開幕戦を迎える「明治安田J2・J3百年構想リーグ」です。 この特別シーズン