東京都内で壮行会に出席したアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」の選手ら＝19日ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は渡欧前日の19日、東京都内で日本連盟主催の壮行会に出席し、小池詩織主将（道路建設ペリグリン）は「深い団結力をつくって五輪に臨みたい」と意気込んだ。チームはドイツで直前合宿を行う。25日の海外組合流で全員がそろい、リンク上でプレーす