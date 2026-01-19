新日本プロレス１９日の後楽園ホール大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が初の?聖地?で躍動しデビュー４戦目でもチームの勝利に貢献した。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。２月１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田連とのＶ１戦が早くも決定済