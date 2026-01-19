AOKIが展開する『ORIHICA』は、経営理念「公共性の追求」のもと、日本のファッション業界を担う若手デザイナーの育成を目的とした産学協働プロジェクトを2022年より実施している。第5弾となる今回は、フレックスジャパンと協働し、2025年秋発売予定の「BIZSPO」レディースセットアップに合わせたトップスを企画。女子美術大学の学生デザイナー2名のアイデアを商品化する。日本のファッション業界を担う若手デザイナーの育成を目的