商売繁盛を願って。長野市の神社では19日、商売の神＝えびす様の力が込められた100円硬貨「お種銭」の貸し出しが始まりました。午前10時前、長野市の西宮神社の前には長い人の列が。お目当ては商売の神＝「えびす様」の魂が入った100円硬貨「お種銭」です。毎年1月19日と20日の2日間貸し出されます。「お種銭」を元手に生業に励むと商売繁盛などにつながるとされ、翌年に倍の額以上を返すのが習わしです。 中野市から「すごく運