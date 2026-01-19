所管する海口税関の統計によると、封関が始まった2025年12月18日から今月17日までに「ゼロ関税」で海外から輸入された貨物は7億5千万元（1元＝約23円）となり、海南島で新たに登録された貿易企業は5132社に上った。海南島から中国本土へ向かう旅行者向けの「離島免税」制度も拡大している。免税品の購入者数は前年同期比30.2％増の延べ74万5千人、売上高は46.8％増の48億6千万元、購入点数は14.6％増の349万4千点となった。