高市早苗首相が１９日夕方に会見し、１月２３日に衆院解散すると表明した。「高市早苗が総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく。進退をかける」と述べた。２７日公示、２月８日投開票の日程を示した。「進退をかける」発言について、目標に届かなかった場合、総理の職を辞するということかとの質問が飛んだ。高市首相は勝敗ラインを聞かれ「私を内閣総理大臣として支えていただいている与党で過