2024年に54歳で亡くなった女優で歌手の中山美穂さんが、タワーレコードの意見広告ポスター「NOMUSIC，NOIDOL？」に登場する。昨年にデビュー40周年を迎えた美穂さんの「FNS歌謡祭」「夜のヒットスタジオ」などフジテレビに残る貴重な歌唱映像を収録したブルーレイ「中山美穂40thAnniversaryThankYoufortheMemories」が、3月4日に発売される。同作発売を記念してタワーレコード新宿店を中心に実施されてい