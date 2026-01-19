【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領に対する世論の評価は、１期目（２０１７〜２１年）と同様に低迷している。ギャラップ社の調査によると、昨年１２月の支持率は３６％。２期目で最も高かったのは昨年１月の就任直後の４７％で、その後一貫して下落傾向が続いている。１期目全体の平均支持率は４１％だった。歴代大統領と比べても低空飛行が目立つ。２期目の大統領の同じ時期の支持率と比べると、リチャード・ニクソ