高市首相は１９日、記者会見を開き、２３日に衆院を解散すると表明した。会見では解散を決断した経緯や政策を説明し、衆院選を１月２７日に公示・２月８日の投開票の日程で行うと発表した。記者との質疑応答の全文を紹介する。勝敗ライン質問今回の衆院選の獲得議席目標、勝敗ラインをどこに設定するかをお伺いいたします。その上で、先ほど総理から進退をかけるというご発言がありました。この目標に届かなかった場合、これ