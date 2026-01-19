◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）幕内最年長の東前頭5枚目・玉鷲（41＝片男波部屋）が東前頭7枚目・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を寄り切り、連敗を4で止めて3勝目（6敗）を挙げた。立ち合いで突き放せず、左腕を取られて密着された。右四つがっぷりになったが、突き押し相撲の玉鷲には分が悪い。土俵を背に、両足が俵についた状態から左へ俵伝いに逃れ、体を入れ替えて最後は何とか寄り返した。「久しぶりに