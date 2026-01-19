19日午後、気象庁などは緊急会見で、20日から週末にかけ今シーズン最強で最長の大寒波が列島に襲来する見通しを発表。警報級の大雪が5日以上続く恐れがあるとして、不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。21日には、関東南部の箱根や東京でも雪が降る可能性が出ています。こうした中、積雪が50cmを超えた青森市内でドライブレコーダーが捉えたのは、雪道での事故の瞬間です。一面が雪に覆われた道路で、前方をゆっくりとした