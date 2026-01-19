累計580万部突破の大人気和風恋愛ファンタジー『鬼の花嫁』が、永瀬廉さん×吉川愛さんのダブル主演で実写映画化。2026年3月27日(金)より全国公開される。【写真】永瀬廉×吉川愛、美しすぎるW主演ビジュアルをチェック雨の中、孤独を抱える柚子の前に傘を差し出す玲夜。赤い彼岸花が咲き乱れる幻想的なティザービジュアル■コミックシーモア2年連続1位、乙女心を鷲掴みにした人気作累計580万部突破の原作。クレハ著の小説(画像左)