福建省福州市で17日、改装とアップグレードが行われた福州パンダワールドがリニューアルオープンした。四川省成都市からはるばるやって来た5頭のジャイアントパンダが20日間の適応期間を経て一般公開された。新華網が伝えた。福州パンダワールドの技術支援機関の海峡（福州）パンダ研究交流センターはパンダの保護と科学研究、科学普及教育に尽力しており、1990年北京アジア競技大会のマスコット「盼盼（パンパン）」