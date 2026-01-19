中国の中央銀行である中国人民銀行が1月15日に発表した「再貸出・再割引金利の0．25ポイント引き下げ」が19日より実施されました。 再貸出とは、中国人民銀行が金融機関に対して行う貸付のことを指します。再貸出金利の引き下げにより、銀行が中央銀行から「資金を借り入れる」コストが直接下がり、銀行が小企業・零細企業や科学技術イノベーション、グリーントランスフォーメーションなどの重点分野に対してより低い金利で貸付を