福岡県警八幡東署は19日、北九州市八幡東区前田2丁目の路上で同日午後3時半ごろ、徒歩で帰宅中の女児が、下衣のポケットにはさみのような物を所持した男性から後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は紺色上衣、目出し帽を着用。