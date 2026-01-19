広島5区でも動きです。共産党の新人が立候補を表明しました。広島5区から立候補を表明したのは、共産党の新人・猪原真弓氏です。「非核三原則」の堅持のほか、消費税の減税などを訴えます。■共産・新猪原真弓氏「絶対に選挙に行ってください。あなたの投票を私にいただいて、日本共産党にいただいて、世の中を変えていく一歩にしてくださいということを大きく伝えていきたいと。」一方、自民党広島県連は、財務省の元官僚、