高市首相は23日に衆議院を解散すると発表しました。選挙の準備が加速するなか、注目される広島3区の動きを追いました。広島3区への立候補をいち早く表明した自民党の比例現職・石橋林太郎氏。■石橋林太郎氏自民・現（比例中国）「衆議院議員の石橋です。どうぞよろしくお願いします。」週末、各地の行事に出向き、名前と顔をアピールしました。■石橋林太郎氏「よいしょ、よいしょ。ありがとうございました！」「思