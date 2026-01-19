俳優の新木優子さんが「ディオール アディクト キャンディ ショップ」のオープニングプレビューに登場しました。【写真を見る】【新木優子】2026年に挑戦したいのは「ボイストレーニング」俳優として活躍する中で「声に深みや変化が生まれたら」パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、今月22日（木）から25日（日