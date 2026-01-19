高市総理が1月19日、衆議院を23日に解散する意向を正式に表明しました。 【写真を見る】衆議院選挙 2月8日投開票ヘ自民「限られた時間内でやる」 立憲「手探りの選挙」熊本与野党の受け止め 選挙日程は1月27日公示、2月8日投開票です。 熊本県内でも既に各政党が総選挙をにらみ準備を進めていますが、与野党それぞれの第一党は、どのように受け止めているのでしょうか。 自民党 自民党県連の松田三郎幹事長のコメントです