来月おこなわれる衆議院選挙をめぐり、自民党の古屋選対委員長は政治資金収支報告書に不記載があった議員らを今回は公認し、小選挙区と比例代表の重複立候補も認める考えを示しました。自民党古屋選対委員長「前回の選挙において、それぞれ関与した議員は非公認になるとか、あるいは比例復活を認めないと。これで国民の皆さんからしっかり審判を受けています。私はこれで一つの結論が出たということだと思います」自民党の古屋選