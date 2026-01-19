巨人・郡拓也捕手（27）が19日、沖縄・伊江島で自主トレを行った。巨人・松本らとの合同自主トレで、前夜には参加メンバーで会議を開き、今季の目標を「50試合出場」と「巨人での初のお立ち台」に決めた。達成すれば、帝京と日本ハムの先輩であり、今季から再びチームメートになる松本から“松本賞”のご褒美が贈られることになり「お立ち台を目標にして松本賞を獲得したいなと思います」と意欲を見せた。再び松本とプレーす