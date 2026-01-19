女優の八木莉可子（24）が19日、都内で「ディオールアディクトキャンディショップ」プレビューに登場した。八木は水色と白のボーダーのトップスに小花があしらわれたスカートを合わせ、爽やかなカジュアルなスタイルで登場。イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中）になっていることについても明かした。「歴史ものに夢中で大河ドラマにはまってみているんですけど、歴史小説にもハマって、年末年始は今村翔吾さん