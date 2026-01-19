「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏（５５）が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。リオデジャネイロ五輪競泳の金メダリストで現在は解説として活動している萩野公介氏と対談した。西村氏は同社を訪れた萩野氏にインタビュー。「金メダルをとれるっていうのは実力以外に運だとか勝負強さだとか何があったから金メダリストになれたと思いますか