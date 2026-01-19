ノルディックスキー・ジャンプ女子のＷ杯国内４連戦が２０日の蔵王大会から始まる。今季、５勝を挙げ急成長を遂げる丸山希（２７）＝北野建設＝、２０１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝ら日本勢がＷ杯個人総合首位に立つニカ・プレブツ（スロベニア）ら海外勢と国内で対峙（たいじ）する。１９９８年長野五輪団体金メダリストでスポーツ報知で評論を務める岡部孝信氏（５５）が日本チームの現状を分析した。