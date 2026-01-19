岩手県競馬組合は１月１９日、「２５年度岩手競馬年度代表馬等先手委員会」を開催し、年度代表馬にサクラトップキッド（牡５歳、水沢・伊藤和忍厩舎、父ビーチパトロール）を選出したと発表した。同馬は昨年の北上川大賞典で逃げ切って連覇を達成。続く、おおみそかの桐花賞も制し、重賞連勝で２０２５年を締めていた。各部門表彰馬は以下の通り。【年度代表馬、４歳以上最優秀馬】サクラトップキッド【２歳最優秀馬、最優