絶好調の要因は？＿ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子蔵王大会（２０日〜２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）を前に、丸山希（２７＝北野建設）が１９日に山形市内で開かれた会見に出席した。同会場で開催されたサマージャンプで、２０２３年から３連覇を達成している。「山形のジャンプ台とはすごく相性がいいと思っている。大好きなジャンプ台で飛べるのはすごく楽しみ。いいパフォーマンスをできるように、楽し