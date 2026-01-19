◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）が、初金星を獲得した。横綱・豊昇龍（立浪）のもろ手突きの立ち合いにもひるまず踏み込み、相手を引かせて一気に押し出した。幕内上位を主戦場としてきた２３歳は、長らく一人横綱だった照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）と同部屋だったこともあり、横綱戦の機会がなかった。３回目の挑戦で初勝利に「率直にうれしい。いつも通り自分のやることを