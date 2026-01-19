北九州市小倉南区と福岡県直方市で19日、住宅を全焼する火事が相次ぎ、それぞれの焼け跡から性別不明の遺体が見つかっています。 警察と消防によりますと、午前4時半すぎ、北九州市小倉南区若園の住宅街で「1階から炎と煙が見える」と目撃した男性から119番通報がありました。現場は住宅密集地で、消防車など16台が出動して消火にあたり、火はおよそ7時間半後に消し止められました。周囲への延焼はありませんでしたが、木造2階