節分を前に、福岡市博多区の櫛田神社で、熊手や枡（ます）など縁起物の授与が1月19日から始まりました。 櫛田神社では、神職や巫女が2月3日の節分に向けて豆の袋詰めや縁起物の準備を進めてきました。用意された縁起物は、熊手の「福寄せ」や枡の形の「福桝」など6種類、合わせて8330点です。1月19日から授与が始まりました。■櫛田神社 巫女・宇都宮あいりさん「参拝者の方がこの授与品を手に取って、一年間よい日を過ごせたら