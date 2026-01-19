大規模な火災があった大分市佐賀関にあるJX金属製錬佐賀関製錬所に新たな設備投資が行われることになりました。 投資額はおよそ70億円に上ります。 JX金属製錬の佐賀関製錬所 新たな設備投資を表明したのは東京に本社を置くJX金属で19日、林陽一社長が佐藤知事のもとを訪れました。 設備投資が行われるのはJX金属の子会社、JX金属製錬の佐賀関製錬所です。 JX金属によりますと金属の価格上昇や環境配慮への意