富山県と各市町村は、きょう、大規模災害が発生した場合に被災した市町村からの要請などに基づき、職員を派遣して応援する相互応援協定を結びました。協定の締結式には、新田知事と各市町村長らが出席し、同意書に署名しました。この「チームとやま」相互応援協定は、大規模災害が起きた際、県と市町村が連携して、県内外に職員を派遣するもので、避難所の運営や建物被害の認定調査などを支援します。県と市町村が、災害応援