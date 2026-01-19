富山県内は「大寒」のあす、断続的に雪が降り、さらにあさってから週末にかけては今シーズン最も強い寒気が流れ込んで、大雪になる恐れがあります。二十四節気の「大寒」のあす、県内は明け方には みぞれに、朝になると雪になりそうです。あすの予想最高気温は、富山市で2度、高岡市伏木で1度で、季節外れの暖かさとなったきょうより、10度以上低くなる見込みです。また、北陸地方の上空1500メートルには、マイナス12