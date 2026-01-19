ケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）が先ほど釈放されました。捜査関係者によりますと、歌舞伎俳優の中村鶴松さんは、きのう（18日）午前1時ごろ、東京・台東区にあるケバブ店の出入り口のドアを蹴って壊した疑いがもたれています。警視庁は中村鶴松さんをけさ（19日）送検しましたが、東京地検は先ほど、中村鶴松さんを釈放しました。中村鶴松さん「この度は