日本ハムから西武にFA移籍した石井一成内野手（31）が19日、沖縄・伊江島での合同自主トレを公開した。巨人へFA移籍した松本、日本ハムの野村、細川、巨人の郡との合同自主トレ。新天地での1年に向け「不安もありますけど、体はしっかり仕上げていこうという気持ちで来ている。より気合が入っているというか、例年と違うなと思っています」と力を込める。前日には、自主トレメンバーで毎年恒例の今季の目標を決める“会議”